'Varlık barışından faydalanma süresinde son 1 ay'

 Varlık barışından faydalanma süresinde sona yaklaşıldığını anımsatan, EMA Yeminli Mali Müşavir A.Ş Vergi Direktörü Muhammed Kutub Bağırgan, vatandaşların yastık altındaki ya da kayıt dışı ekonomide bulunan varlıkların bildirimlerini yaparak, inceleme riskinden kurtulabileceklerini söyledi. 

PAYLAŞ
  • 02.06.2022 15:38
  • Güncelleme: 02.06.2022 15:38
'Varlık barışından faydalanma süresinde son 1 ay'

Varlık Barışı düzenlemesinin, kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirebilmek amacıyla yapıldığını belirten Muhammed Kutub Bağırgan, uygulamanın mükelleflere sağlayacağı faydaları anlattı. Bağırgan, ”Varlık barışı düzenlemesiyle birlikte kıymet, para, menkul kıymet, döviz taşınmazın bildirilmesi halinde biz bunu kayıtlı hale getirebileceğiz. Bildirimini yaptığımız kıymetlerle ilgili Maliye Bakanı, denetim birimleri tarafından herhangi bir şekilde denetlenmeyeceğiz” dedi. 

SON GÜN 30 HAZİRAN

EMA Yeminli Mali Müşavir A.Ş Vergi Direktörü Muhammed Kutub Bağırgan, normalde yasanın geçen yıl çıktığını ancak sürenin 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını anımsattı. Bağırgan, “Mükelleflerin, gerçek ve tüzel kişilerin 30 Haziran’a kadar varlık barışından faydalanabileceğini vurguladı. yastık altındaki ya da kayıt dışı ekonomide bulunan paralarını, altınlarını, menkul kıymetlerini sermaye piyasa araçlarını ve taşınmazları bildirimlerini yaparak inceleme riskini azaltabilirler. Şimdi son zamanlarda çıkan yargı kararları da bizlere gösteriyor ki mükelleflerin izninde bildirime konu olan kıymetlerle ilgili yasal hüküm bulunması nedeniyle herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacak. Eğer biz mükellefsek Türkiye içerisinde bildirime konu paramız var ise kayıt dışılığı teşkil eden ya da kayıt dışı ekonomiden kazandığımız 1 milyon TL ya da 2 milyon TL paramız var ise bu bildirime konu ederek vergi incelemesi riskinden de kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Jandarmadan hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayseri İl Disiplin Kurulu cezaları belirledi

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor'da 16 yerli oyuncu oynadı

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

Kayserispor'da 9 futbolcunun sözleşmesi bitti

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi ile öğrenciler doğayı temizledi.

Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Yedi Hilal Derneğinden Eru Bahar şenliklerine protesto

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

"Hipnoz davası" ile ilgili 3 avukatın yargılanmasına başlandı

Kayserispor'da teknik direktör arayışları devam ediyor

Kayserispor’da teknik direktör arayışları devam ediyor

DAHA FAZLA
'Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz' iddiasıyla ilgili açıklama

‘Suriyeli öğrencilere ulaşım ücretsiz’ iddiasıyla ilgili açıklama

İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

İl Sağlık Müdürü Benli istifa etti

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Polis uygulamasında sahte dolar ele geçirildi

Aranan 18 kişi yakalandı

Aranan 18 kişi yakalandı

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor'a PFDK'dan ceza