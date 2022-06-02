'Varlık barışından faydalanma süresinde son 1 ay'

Varlık Barışı düzenlemesinin, kayıt dışı ekonomiyi kayıtlı hale getirebilmek amacıyla yapıldığını belirten Muhammed Kutub Bağırgan, uygulamanın mükelleflere sağlayacağı faydaları anlattı. Bağırgan, ”Varlık barışı düzenlemesiyle birlikte kıymet, para, menkul kıymet, döviz taşınmazın bildirilmesi halinde biz bunu kayıtlı hale getirebileceğiz. Bildirimini yaptığımız kıymetlerle ilgili Maliye Bakanı, denetim birimleri tarafından herhangi bir şekilde denetlenmeyeceğiz” dedi.

SON GÜN 30 HAZİRAN

EMA Yeminli Mali Müşavir A.Ş Vergi Direktörü Muhammed Kutub Bağırgan, normalde yasanın geçen yıl çıktığını ancak sürenin 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığını anımsattı. Bağırgan, “Mükelleflerin, gerçek ve tüzel kişilerin 30 Haziran’a kadar varlık barışından faydalanabileceğini vurguladı. yastık altındaki ya da kayıt dışı ekonomide bulunan paralarını, altınlarını, menkul kıymetlerini sermaye piyasa araçlarını ve taşınmazları bildirimlerini yaparak inceleme riskini azaltabilirler. Şimdi son zamanlarda çıkan yargı kararları da bizlere gösteriyor ki mükelleflerin izninde bildirime konu olan kıymetlerle ilgili yasal hüküm bulunması nedeniyle herhangi bir vergi incelemesi yapılmayacak. Eğer biz mükellefsek Türkiye içerisinde bildirime konu paramız var ise kayıt dışılığı teşkil eden ya da kayıt dışı ekonomiden kazandığımız 1 milyon TL ya da 2 milyon TL paramız var ise bu bildirime konu ederek vergi incelemesi riskinden de kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.