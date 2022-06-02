Sahabiye Kentsel Dönüşüm'de 3. etap görüşmeleri başlıyor

Kuzeyinde Oğuz Caddesi, batısında Yıldırım Caddesi, güneyinde Prof. Fevzi Fevzioğlu Caddesi, doğusunda ise Açık Sokak ile çevrelenen Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 3’üncü uygulama etabında çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında bilgi verdi. Bütün halinde bu projenin sadece Kayseri’nin değil Türkiye’nin önemli kentsel dönüşüm projelerinden birisi olduğunu belirten Büyükkılıç, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak olan, afet riskine önlem alınacak nitelikte, kentsel refah sağlayan, sosyal alanları bulunan, şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak bir proje” diye konuştu.

Proje kapsamında 3. Etap uygulama uzlaşma görüşmelerinin 14 Haziran Salı günü başlayacağını açıklayan Büyükkılıç, “Projenin 48 bin metrekarelik 3’üncü uygulama etabında 90 parsel, bu parsellerde 76 bina, 535 konut, 64 işyeri, 22 depo olmak üzere toplam 621 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Tüm hak sahipleri ile eşit, adil, şeffaf bir uzlaşma sağlanması için belediyemiz tarafından azami gayret gösterilecektir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, 3’üncü uygulama etabında bulunan tüm hak sahiplerini 14 Haziran Salı günü Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’na beklediklerini sözlerine ekledi.