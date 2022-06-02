Kayseri semt pazarı fiyatları

Kayseri merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde kurulan Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar mutfak alışverişi yapıyor. Pazar tezgâhlarında bulunan sebze ve meyvelerin önceki hafta ve şu anki fiyatları şu şekilde: “Domates 15 liradan 7,5 liraya, salatalık 5 liradan 2,5 liraya, karpuz 12,5 liradan 5 liraya kemer patlıcan 12 liradan 10 liraya düştü.

Geçen haftaya göre fiyatı yükselen meyve ve sebzelerin fiyatları ise: “limon kilosu 5 liradan 10 liraya, mantar 22 liradan 25 liraya satıldı.

Fiyatı geçen haftaya göre değişmeyen biber kilosu 10 liradan, yeşil soğan (bağ) 5 liradan, marul tanesi 5 liradan, erik kilosu 20 liradan, yeşillikler (bağ) 3,30 liradan, kuru soğan 5 liradan, patates kilosu 5 liradan satılmaya devam etti.

Pazar tezgahlarında satılan diğer meyve ve sebzelerin fiyatları ise şu şekilde: “Elma kilosu 10 liradan, kayısı kilosu 15 liradan, muz kilosu 15 liradan, kiraz 25 liradan, kabak 6,50 liradan sarımsak 13 liradan satıldı.