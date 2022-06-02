Kayseri'de havaların ısınmasıyla dondurma tezgâhları açıldı

 Kayseri'de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yaz sezonunun vazgeçilmez lezzeti dondurma, tezgahlarda yerini almaya başladı. Artan süt fiyatlarından dondurmada nasibini aldı.

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  • 02.06.2022 15:28
  • Güncelleme: 02.06.2022 15:28
Kayseri'de havaların ısınmasıyla dondurma tezgâhları açıldı

Kayseri’de yaz sıcaklarının hissedilmeye başlamasıyla birlikte dondurma sezonu açıldı. Çiğ süte gelen zamlar dondurma fiyatlarını da etkiledi. Kahramanmaraş dondurması satışı yapan Efendi Çiçek, dondurma satışlarının istedikleri gibi olmadığını belirtti. Çiçek,” Dondurma sezonunu açtık, dondurmalarımız Kahramanmaraş’tan geliyor. Bende ustası olarak Kahramanmaraşlıyım. Dondurma sezonumuz açıldı ama satışların tadı yok. Havalar kötü gidiyor, yağmur yağıyor inşallah sıcakların gelmesiyle satışlarımız düzelir” dedi.

‘SÜTE GELEN ZAM DONDURMAYI ETKİLEDİ’
Süte gelen zamlarla birlikte dondurma fiyatının da arttığını söyleyen dondurmacı Çiçek, geçen yıla oranla neredeyse yüzde yüz fiyat artışının olduğunu vurguladı. Çiçek,” Süte zam gelmesi dondurma fiyatlarını da etkiledi.  Geçen sene 40 liraydı şimdi kilosu 80 lira oldu. Vatandaşın da alım gücü düştüğü içinde alamıyor” ifadelerini kullandı.
Hakiki Maraş dondurması hakkında da konuşan Çiçek, dondurmanın içine koyulan salebin yerli salep olması gerektiğini, ithal salep kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Dondurmanın malzemelerinin yalnızca salep, süt ve şeker olduğunu sözlerine ekledi.

Dondurmanın güncel fiyatı ise; 
1 kilo dondurma 70 lira,
Külah bazında ise topu 5 liradan satılıyor.

1ha

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