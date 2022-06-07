Yozgat'ta Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Yozgat Valiliği himayesinde ESER projesinin alt etkinliklerinden biri olan 'Yedi bölge yedi renk' projesi doğrultusunda Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

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  • 07.06.2022 13:42
  • Güncelleme: 07.06.2022 13:42
Yozgat'ta Halk Oyunları Şenliği düzenlendi
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Yozgat Valiliği himayesinde ESER projesinin alt etkinliklerinden biri olan ‘Yedi bölge yedi renk’ projesi doğrultusunda Halk Oyunları Şenliği düzenlendi.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde 48 ekibin katılımıyla halk oyunları şenliği yürüyüş ile başladı. Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen halk oyunları ekipleri, Yozgat ve diğer yörelere ait oyunları sergiledi.

Düzenlenen şenlikte konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, sevdalarının eğitim olduğunu bu uğurda devletin bütün imkanlarının eğitimin emrinde olduğunu söyledi. Vali Polat, çocukların sadece akademik yönden başarılı olmasını istemediklerini belirterek, "Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif yönden de başarılı olmasını istiyoruz. Biz iyi, zeki çocuklarımızın iyi yerlerde olmasını istiyoruz. İyi çocuklarımız iyi yerlerde olsun ki yarın bu devleti onlar yönetecekler, emaneti iyi çocuklarımıza bırakalım." dedi. Amaçlarının her okulda bir halk oyunları ekibi, bir spor takımı kurulmasını istediklerini aktaran Polat, okulların yüzde 90’ında bunu sağladıklarını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı da il genelindeki okullar ile halk eğitim merkezlerince açılan kurslarda ders yılı boyunca hazırlanan ekiplerin iki gün boyunca gösterilerini sergileyeceğini belirtti. Yazıcı, milleti birbirine bağlayan en önemli birikimlerin kültürleri olduğunu vurgulayarak, "Bu kültür yüz yılların sevinci, hüznü ve coşkusunun Anadolu toprağında yoğrulması ile bu güne kadar gelmiştir. Statik bir olgudan ibaret olmayan kültürümüzün gelişim sürecinin devam ettirilmesi, kültürel öğelerimizin özgünlüğü bozulmadan geliştirilmesi ve yaşatılması millet olma vasfımızın olmazsa olmazıdır." diye konuştu.

Program ilçelerden gelen halk oyunları ekiplerinin folklor gösterisi ve madalya töreni ile sona erdi.

İHA

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