Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi'nin düzenlediği 'Pilav Şenliği' programına katıldı. Gençlerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri ve Türkiye'nin geleceği olan gençler için ne yapılsa az olacağını vurguladı.

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  • 07.06.2022 13:39
  • Güncelleme: 07.06.2022 14:17
Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz için ne yapılsa azdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi’nin düzenlediği ‘Pilav Şenliği’ programına katıldı. Gençlerin yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri ve Türkiye’nin geleceği olan gençler için ne yapılsa az olacağını vurguladı.

Okulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Nail Sevgican, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Kuzucuoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilerin ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Sevgili öğrenciler sizler burada değişik branşlarda eğitim görüyorsunuz. Bunun yanında yaptığınız bu etkinlik son derece anlamlı ve güzel buluyorum. Eğitim-öğretim sezonu da sona eriyor. İnşallah hepiniz için başarılı bir dönem olmuştur. Şimdiden yeni eğitim öğretimde de başarılar getirmesini temenni ediyorum. Rutin belediyecilik çalışmaların yanı sıra vatandaşlarımızı mutlu edebilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek ve gençleri geleceğe taşıyabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Ayrıca geleceğimizin teminatı sizlerin, derslerin dışında değişik alanlarla ilgileniyor olmanız bizleri mutlu ediyor. Donanımlı gençler olarak kendinizi yetiştiriyor olmanızla gurur duyuyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğiyle yapmış olduğumuz yarışmalarda dereceye giren öğrenci arkadaşlarınızı 10 Haziran Cuma günü ‘Kocasinan’ın Yıldızları’ çerçevesinde ödüllendireceğiz. Bu yıl malum süreç nedeniyle kısıtlı zamanda yapılan Kocasinan’ın Yıldızları’ yarışmalarını, gelecek yıl daha yaygın bir şekilde yapacağız. Biliyoruz ki sizler Kayseri’nin geleceğisiniz. Güçlü ve Büyük Türkiye’nin yapı taşları olarak gelecekte hepimizin övünç kaynağı olacaksınız. Sizin için ne yapsak azdır. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Hem derslerinizdeki çalışmalarınızda hem de diğer sosyal faaliyetlerinizdeki çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ile Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse de eğitim ve öğretime verdiği desteklerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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