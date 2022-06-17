Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yozgat'ta 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemini tamamlayan 74 bin 988 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

PAYLAŞ
  • 17.06.2022 10:11
  • Güncelleme: 17.06.2022 10:11
Yozgat'ta 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta 2021-2022 yılı eğitim-öğretim dönemini tamamlayan 74 bin 988 öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Yozgat’ta 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin tamamlanmasıyla 74 bin 988 öğrenci karne heyecanı yaşadı. Sarıkaya ilçesi Hisarbey Köyü İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yozgat Valisi Ziya Polat, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı katıldı. 74 bin 988 öğrencinin yanı sıra 833 yönetici, 5 Bin 529 öğretmen ve bin 718 personel olmak üzere toplam 8 Bin 80 kişi de eğitim-öğretimin sona ermesiyle yaz tatiline girdi.

Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu öğrencilerinden Eda Erkaya, “Bugün karne aldığım için çok mutluyum. 3. Sınıfa geçtim. Yaz tatilinde oyun oynayacağım, kitap okuyup tatile gideceğim.” dedi.

Buğlem Nisa Demirtaş ise “2. sınıfı bitirdim bugün karne aldım, 3. sınıfa geçtim ve çok mutluyum. Yazı kitap okuyarak arkadaşlarımla oyun oynayarak geçireceğim.” şeklinde konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Kocasinan Çocuk Kulübü'nden dönem sonu etkinliği

Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Hacılar'da Fatma Baktır Kuran Kursu Protokolü imzalandı

Talas'ta bu pazar 'maharetli eller' günü

Talas'ta bu pazar 'maharetli eller' günü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün yetişkin eğiticileri Avrupa kursunu tamamladı

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı ulaşım' brifingi

Başkan Büyükkılıç'a 'akıllı ulaşım' brifingi

Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaz Kur'an kursları 27 Haziran'da başlıyor

Yaz Kur’an kursları 27 Haziran’da başlıyor

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Kayseri'de 314 bin 161 öğrenci karne heyecanı yaşadı

DAHA FAZLA
Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

MHP'li Korkmaz'dan Vali Çiçek'e ziyaret

Hacılar'da karne heyecanı

Hacılar'da karne heyecanı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Palancıoğlu, minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu