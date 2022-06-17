Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor

Talas Belediyesinin kadınlara yönelik mesleki eğitim programları devam ediyor. Bu çerçevede Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kurslar için kayıtlar başladı.

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  • 17.06.2022 09:54
  • Güncelleme: 17.06.2022 10:30
Talas'ta mesleki eğitim kursları başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesinin kadınlara yönelik mesleki eğitim programları devam ediyor. Bu çerçevede Fatma Bacı Kadın Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kurslar için kayıtlar başladı.

Toplam 9 farklı branşta verilecek olan kurslar için başvurular 24 Haziran Cuma günü sona eriyor. Talas Şehit Resul Erdal Aydemir Halk Eğitim Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenecek eğitim programlarında ev tekstili ürünleri hazırlama ve pasta yapımının yanı sıra, fön çekimi, sepet örme, takı yapım teknikleri ile tahrirci/çinicilik branşlarında kurslar verilecek. Ayrıca çocuklar için de karakalem ve yağlı boya resim ile satranç ve zeka oyunları kursları açılacak.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru için Mevlana Mahallesi Velioğlu Caddesinde bulunan kurs merkezi ziyaret edilebilir. Ayrıca mesai saatleri içerisinde 0531 437 10 26 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

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İHA

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