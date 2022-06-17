Talas kırsalındaki muhtarlarla altyapı toplantısı

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerindeki muhtarlarla bir toplantı düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla gerçekleşen ve KASKİ yetkililerinin de katıldığı toplantıda içme suyu ile kanalizasyonla ilgili konular masaya yatırıldı.

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  • 17.06.2022 09:50
  • Güncelleme: 17.06.2022 10:32
Talas kırsalındaki muhtarlarla altyapı toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından ilçenin kırsal mahallelerindeki muhtarlarla bir toplantı düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın talimatıyla gerçekleşen ve KASKİ yetkililerinin de katıldığı toplantıda içme suyu ile kanalizasyonla ilgili konular masaya yatırıldı.

Meclis Salonunda gerçekleşen toplantıya Talas Belediyesi Başkan Yardımcıları Etem Mezgitli ve Koray Kök ile KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çağan ve kırsaldaki 22 mahallenin muhtarı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, amaçlarının kırsal mahallelerdeki KASKİ ile ilgili talep ve önerileri hızlı şekilde değerlendirmek olduğunu belirterek; “Muhtarlarımızla her ay düzenli olarak bir araya geliyoruz. Geçtiğimiz cuma günü de Yazyurdu Mahallemizde muhtarlarımızla bir toplantı yapmıştık. Orada muhtarlarımızın KASKİ ile ilgili talep ve önerileri gündeme gelince Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın, KASKİ Genel Müdürümüz Özgür Özdemir ile telefonda görüşerek ‘yetkilileri davet edip notları kendilerine iletelim’ şeklinde bir isteği oldu. Bu çerçevede şimdi KASKİ yetkilileri ve muhtarlarımızla bir araya geldik. Bu toplantıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmalar değerlendirilecek” dedi.

KASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Çağan da; “Sağ olsunlar muhtarlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Gerek bölgeye gittiğimizde gerekse kurumumuzda çay içiyoruz, konuşuyoruz. İçme suyu ve kanalla ilgili taleplerini değerlendirip kısa vadede yapabileceklerimizi hızlıca yaparız, diğerlerini de programımıza alır en kısa sürede çözeriz.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlar içme suyu ve kanalizasyonla ilgili talep ve önerilerini iletti.

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İHA

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