Yozgat'ta 249 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yozgat'ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde bir arazide ekili 249 kök Hint keneviri ele geçirildi.
- 21.06.2022 10:09
- Güncelleme: 21.06.2022 10:09
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yozgat’ın merkeze bağlı Çalatlı köyünde bir arazide ekili 249 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalatlı köyü yakınlarında bir arazide Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide 249 kök Hint keneviri buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İHA
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