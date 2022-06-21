Sarıkaya Roma Hamamı UNESCO tarafından dünya çapında tanıtılacak

2022 yılı UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri kampanyasına dahil edilen Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Kral Kızı olarakta bilinen 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamının tanıtımını, dünyanın dört bir yanından gelen alanında uzman 18-30 yaş arası gönüllü gençler yapacak.

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  • 21.06.2022 09:56
  • Güncelleme: 21.06.2022 09:56
Sarıkaya Roma Hamamı UNESCO tarafından dünya çapında tanıtılacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2022 yılı UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri kampanyasına dahil edilen Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Kral Kızı olarakta bilinen 2 bin yıllık tarihi Roma Hamamının tanıtımını, dünyanın dört bir yanından gelen alanında uzman 18-30 yaş arası gönüllü gençler yapacak.

UNESCO Dünya Mirası Eğitimi (WHE) Programı çerçevesinde, bu yıl “Dünya Mirasına Yönelik Dayanıklılık ve Yeniden Harekete Geçirme” adı altında yapılacak olan UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri 2022 Kampanyasına 29 ülkeden başvuru yapıldı. 59 projenin kabul edildiği kampanyaya Türkiye’den Yozgat’ın Sarıkaya ilçesindeki Roma Hamamı (Basilica Therma) ve İzmir Tarihi Liman Şehri geliştirdikleri projelerle dâhil olmaya hak kazandı.

Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün destekleriyle Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanan proje ile 2022 yılı UNESCO Dünya Mirası Gönüllüleri kampanyasına dahil edilen

Roma Hamamı’nın UNESCO tarafından tanıtılması, kültürel miras konusunda farkındalığın artırılması ve çeşitli projelerin geliştirilmesi sağlanacak.

Projenin Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından hazırlanarak sunulduğunu söyleyen Yozgat Destek Ofisi Koordinatörü Doğu Sezen, “UNESCO’nun 2022 Dünya Mirası Gönüllüleri Kampanyası doğrultusunda tüm dünyada 29 ülkeden 59 proje başarılı bulunmuştur. Ülkemizde de iki adet proje olumlu olarak sonuçlanmıştır. Bu projelerden birisi de Sarıkaya Roma Hamamıdır. 2 bin yıllık geçmişe sahip Sarıkaya Roma Hamamı ile ilgili gençlerin somut eylemlerde bulunması, kültürel mirasın tanıtılması, bölgenin yöresel ve yerel ürünlerinin dünya çapında farklı ülkelerden gelen insanlara tanıtılmasında etkili olması için bir proje başvurusu yapılmıştır. Proje başvurusu Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, partnerlerimiz Yozgat Valiliği, Sarıkaya Belediyesi ve Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüdür. Proje doğrultusunda bölgemizde yer alan Sarıkaya Roma Hamamının tanıtılmasını, kültürel miras konusunda farkındalığın arttırılması ve çeşitli projelerin geliştirilmesi bölge çapında sağlanacaktır. Gençlerimizin bu tür başvuruları yapması hem kültürel hem de dünya mirasınsa katkı sağlayacaktır. UNESCO’nun dünya çapında yaptığı sözleşmenin 50.yıl dönümünde bu tarz bir projenin kabul edilmiş olması bize de gurur vermektedir. Dünyanın dört bir tarafından gönüllü insanlar Roma Hamamının tanıtımına katkı sunacaktır. Özellikle ilgi alanı Roma Hamamı olan gönüllülerimizin bölgemize gelmesi ve bölgemizin kültürünü tanıması ve Roma Hamamını kendi ülkelerinde tanıtması ve aynı zamanda UNESCO’nun bu kültürel mirasımızın dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlayacak” dedi.

İHA

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