Raylı sistem hattı üzerinde çalışmalar sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt Raylı Sistem Hattının, 15 Temmuz Caddesi ile kesiştiği kavşakta yol yapım ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Merkezde ve kırsal ilçelerde vatandaşların günlük yaşantılarını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerinin yanı sıra, geleceğe yatırım yaparak ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla önemli projelere imza atan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım alanında da şehrin altyapısında köklü yenilikler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede raylı sistem ulaşım ağını genişleten Büyükşehir Belediyesi Şehit Furkan Doğan-Talas Anayurt Raylı Sistem Hattının yapım çalışmalarını sürdürürken, hattın 15 Temmuz Caddesi ile kesiştiği kavşakta yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kavşakta, raylı sistem hattı inşasının yanı sıra, çeşitli kurumlara ait önemli altyapı hatlarının deplasesi gerçekleştirildi. Ekipler, yoğun trafik hacmine sahip kavşakta çalışmalara başlamadan önce Büyükşehir’in ilgili birimlerince planlamalar yapıldı ve kavşak çevresinde servis yolları oluşturuldu. Mağduriyet yaşanmaması adına alınan tedbir sayesinde inşaat sürecinde trafik akışının kesintiye uğramaması, çalışmaların güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanması hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalarla kısa süre içerisinde kavşağı trafiğe açmayı planlıyor.