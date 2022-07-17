Yılın Bilim İnsanı Ödülü Prof. Dr. Mehmet Kul'un

Sivas'ın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, 'Yılın En Başarılı Bilim ve Teknoloji İnsanı Ödülüne layık görüldü.

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  • 17.07.2022 13:39
  • Güncelleme: 17.07.2022 13:39
Yılın Bilim İnsanı Ödülü Prof. Dr. Mehmet Kul'un
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, “Yılın En Başarılı Bilim ve Teknoloji İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.

Sivas’ın Bileşenleri Konseyi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sivas’ın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine şehrin önde gelenleri ve sanattan eğitime, ticaretten spora kadar birçok alanda başarıları ile dikkat çeken isimler katıldı. Törende Sivaslılar tarafından önerilen ve yapılan oylama sonunda Sivas’ın enleri listesine girenlere ödülleri takdim edildi. “Yılın En Başarılı Bilim ve Teknoloji İnsanı” seçilen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, ödülünü Sivas Bileşenleri Konseyi Başkanı Müslüm Türkcan’ın elinden aldı. Prof. Dr. Kul, konuşmasında kendisini bu ödülü layık görenlere teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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