Türk mutfağının vazgeçilmezi 'sumak' adeta şifa deposu

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan sumak bitkisinin güçlü bir antioksidan olduğu için çay olarak ya da salataların içerisinde sıkça kullanılması gerektiğini söyledi.

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  • 17.07.2022 12:58
  • Güncelleme: 17.07.2022 12:58
Türk mutfağının vazgeçilmezi 'sumak' adeta şifa deposu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan sumak bitkisinin güçlü bir antioksidan olduğu için çay olarak ya da salataların içerisinde sıkça kullanılması gerektiğini söyledi.

Uzman Diyetisyen Betül Öztürk, sumak bitkisi ve baharatının faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, yöresel yemeklerde sıkça kullanılan sumağın birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Öztürk, sumak bitkisinin Sivas’ın Gürün ilçesinde de yetiştiğini belirterek, "Sumak Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarındandır. Çalı görünümü olan bir bitkidir. Kırmızı ve küre biçiminde olan bir baharattır ve ekşi bir tada sahiptir. Sumak belirli yöntemlerle kurutulup toz haline getirilerek de kullanılmaktadır. Ülkemizde Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinde tüketilmekte ve kültürel yemeklerde kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Öztürk, sumağın solunum yolu hastalıkları ve enfeksiyonlarda çok etkili olduğunu belirterek, “Yüksek ateşi düşürmede çok etkilidir. Kandaki insülin oranını düşürür ve şeker hastalarına bu yüzden öneriyoruz. Kadınlarda adet sancılarını giderici ve düzenleyici bir etkiye sahiptir. Emziren annelerde süt arttırıcı özelliği vardır. İdrar yolu enfeksiyonlarında ödem ve toksin maddelerin vücuttan atımını sağlamaktadır. Kolesterol ve kan basıncını düzenlemekte çok etkilidir. Kırmızı et tüketirken yanında yapılan salataların içerisine bolca sumak atabiliriz. Hem kolesterol düşürücüsü etkisi hem de demir emilimini artırma özelliğini kullanabiliriz” şeklinde konuştu.

İHA

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