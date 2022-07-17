Kek poşetinde uyuşturucu ticaretine polis engeli

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, şehirlerarası yolcu otobüsündeki bir yolcudan kek poşeti içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda S.K.’nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Şahsı takibe alan ekipler, S.K.’nin yolculuk yaptığı otobüsü tespit ederek şehirlerarası terminalde yakaladı. S.K.’nin üzerinde yapılan aramada kek poşeti içerisinde gizlenmiş 33 gram metamfetamin maddesi ve 52 gram eroin maddesi ele geçirildi.

S.K. ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.