Yıkılan evin tamirini devlet yapacak

Yıkılan evde inceme yaptıran Kaymakam Ahmet Ali Altıntaş, evin tadilatı için yardımcı olacaklarını açıkladı.

Maddi durumu iyi olmayan ve günlük işlerde çalışan Seyfi Batu’nun babasından miras kalan evi, hava şartlarına bağlı olarak Batu’nun evde olmadığı bir sırada yıkıldı. Evini tamir ettirecek durumda olmayan Batu’nun imdadına ise Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş yetişti. Yıkılan evde inceleme yapan görevlilerin verdiği rapor doğrultusunda Altıntaş, evin tadilatına kurul kararından sonra başlanacağını açıkladı.

Mağdur Seyfi Batu da, yanlarında olan ve yardımları için Kaymakam Altıntaş’a teşekkür etti. Batu, “Maddi durumum iyi değil. Sağ olsun imdadıma ilçe kaymakamımız Ahmet Ali Altıntaş yetişti. Allah kaymakamımızdan ve devletimizden razı olsun” dedi.