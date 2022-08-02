Optisyen Kayısı, 'Sahte güneş gözlükleri, gözün korneasına ve retinasına zarar verir'

 Güneşin kendini gösterdiği bahar ve yaz aylarında, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınları gözlerde çeşitli hasarlara neden olabiliyor.

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  • 02.08.2022 12:27
  • Güncelleme: 02.08.2022 12:27
Optisyen Kayısı, 'Sahte güneş gözlükleri, gözün korneasına ve retinasına zarar verir'

Güneşin zararlı ışınlarından gözleri korumak için güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor. Ancak, zararlı ışınları önlemeyen standart dışı gözlüklerin göz sağlığını bozduğu uyarısında bulunuldu. Optisyen Alaaddin Burak Kayısı, “Sahte güneş gözlükleri, gözün korneasına ve retinasına zarar verir” dedi.


Yaklaşık 7 senedir optisyenlik yapan Alaaddin Burak Kayısı güneşin göze ve göz çevresine zararlı etkilerini ve güneş gözlüğü kullanımı hakkında konuştu. Sıcak yaz günlerinde çok fazla güneş ışığına maruz kalındığına dikkat çeken Kayısı, “Güneşten gelen zararlı UV (ultraviyole) ışınlar vardır. Bu ışınlar göz ve göz çevresine ciddi anlamda zarar verir. Bundan korunmamız gerekmektedir. Bunu da güneş gözlüğüyle giderebilirsiniz” dedi.

‘GÖZ ÇUKURUMUZU TAMAMEN KAPATACAK ÜRÜNLER TERCİH ETMELİYİZ’

Güneş gözlüğü seçerken ürünün kaliteli olması gerektiğine dikkat çeken Kayısı, çerçeve seçiminin de önemli olduğunu vurguladı. Optisyen Kayısı, “Güneş gözlüğü seçerken öncelikle ürünün kalitesi ve belirlenen standartları karşılaması önemlidir. Merdiven altı ya da sektör dışı yerlerden alınan gözlükler kullanılmaması gerekmektedir. Orijinal camlar, orijinal lensler, ürünler tercih edilmesi gerekmektedir. Taklit ürünler kullanırsanız bu gözün korneasına ve retinasına zarar verir, tahribata uğratır. Kalıcı körlüğe kadar gider. Çerçeve seçiminde ise şu çok önemlidir. Gözü tamamen kaplaması, göz etrafını güzelce kapatması gerekmektedir. Çünkü güneş gözlerimizden ziyade göz kapağının da derisi çok ince olduğu için buralara da zarar verir. Çillere sebep olabilir. Bu yüzden göz çukurumuzu güzel dolduracak ürünler tercih etmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı. 

‘SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ KESİNLİKLE KULLANILMAMALIDIR’

Yazın öğle sıcağında nasıl lensler tercih edilmesi gerektiği konusunda da konuşan Kayısı, “Gözler, sahte veya ucuz gözlük kullanımında en büyük zararlı ultraviyole ışınlarını absorbe etmez. Buna bağlı olarak da gözümüz tabiat gereği ışık az olduğu zamanlarda ortadaki siyah bölgesi genişleme yapar. Bu genişlemeye bağlı olarak da siz sahte bir ürün kullanırsanız güneşten gelen bütün ultraviyole ışınları direkt gözünüzün arkasına da temas ettirmiş olursunuz. Bu yüzden sahte ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır. Yazın öğle sıcaklarında ise güneşten çok yoğun ışın geldiği için özellikle daha koyu renk lensler tercih edilmelidir” şeklinde konuştu. 

Son olarak Optisyen Alaaddin Burak Kayısı, belirlenen standartlara uygun güneş gözlüklerinin fiyatının 250 liradan başladığını sözlerine ekledi.

1ha

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