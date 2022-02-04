Yiğidolar, Gaziantep maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

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  • 04.02.2022 12:10
  • Güncelleme: 04.02.2022 12:10
Yiğidolar, Gaziantep maçının taktiğini çalıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Afrika Uluslar Kupası’nda, Fildişi Sahili Milli Takımı kadrosunda bulunan futbolcu Max Gradel, ülkesinin kupadan elenmesinin ardından Sivas’a dönerek bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Sivasspor, bugün Gaziantep’e giderek kampa girecek.

İHA

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