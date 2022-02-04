Çocuklar şişme botla kaydı, doyasıya eğlendi
Sivas'ın Kızılelma köyünde vatandaşlar ile çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.
- 04.02.2022 11:50
- Güncelleme: 04.02.2022 11:50
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Sivas’ın Kızılelma köyünde vatandaşlar ile çocukların şişme bot ve kızaklarla kayak yapması renkli görüntüler oluşturdu.
Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı sevinçle karşılandı. Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan vatandaşlar, karı eğlenceye çevirdi. Kızaklarını ve kayak takımını alan köy sakinleri, kayak yaparak doyasıya eğlendi. Bazı çocuklar ise şişme botla kayak yaptılar.
Vatandaşların eğlencesi renkli görüntülere sahne oldu.
İHA
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