Yeşilyurt Mahalle halkı doğalgaz istiyor

Melikgazi İlçesi’nin Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar köylerinde doğalgaz olmaması nedeniyle sıkıntı çekiyorlar. Mahalle halkı merkeze yakın olan bir bölgede bulunmalarına rağmen evlerinde doğalgaz olmaması nedeniyle köy nüfusunun neredeyse yarıdan fazla azaldığını ifade ettiler. Doğduğundan beri Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan 71 yaşındaki İbrahim Kılıç, “Köyümüz eskiden 400 haneydi şu anda köy hanemiz 100’ye düştü, oda yabancılar geldiği için. Bizim halkımız bu köyü terk edip gidiyor. Köyümüzde doğalgazımız yok binalarımızın bakıma ihtiyacın var. Bizim köyümüzün arazisi büyük olmasına rağmen geri kaldı. Biz köyümüze yatırımlar yapılmasını istiyoruz. Bizim köyümüz merkeze çok yakın. Melikgazi İlçesi’nin en yakın mahallesi bizim mahallemiz. Ama bize doğalgaz vermiyorlar. Mahallemize çok yakın bir okulda doğalgaz var bizim köyümüzde” diye konuştu.