Haberler / Gündem / KASKİ, donan sayaçlara karşı aboneleri uyarıyor KASKİ, donan sayaçlara karşı aboneleri uyarıyor PAYLAŞ 01.02.2022 17:31 Güncelleme: 01.02.2022 17:31 BGC Etiketler donan sayaç kaski kayseri son dakika HABERİ PAYLAŞ: İlk Yorum Yazan Sen Ol! BUNLARA DA BAKIN Adem Özbek son yolculuğuna uğurlandı Karaman: 'Hatayspor maçı ile yeni bir seriye ihtiyacımız var' Bünyan'da karla mücadele sürüyor Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı Kayseri'ye fırtına uyarısı Büyükşehir Kütüphaneleri yarıyıl tatilinde doldu taştı Çok Okunanlar 1 Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı 2 Kendini asan kadın hayatını kaybetti 3 Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor 4 Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı 5 Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu 6 Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Haklarında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheliler yakalandı Yeşilyurt Mahalle halkı doğalgaz istiyor DAHA FAZLA KASKİ, donan sayaçlara karşı aboneleri uyarıyor Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı Kick Boks Türkiye Şampiyonu'ndan Başkan Öztürk'e ziyaret Karate sporcuları Adana'dan dereceler ile döndü İncesu yaylalarında elektrik sorunu çözüldü