İncesu yaylalarında elektrik sorunu çözüldü

İncesu'da hayvancılık ve yayla faaliyetlerinin en çok sürdürüldüğü yerlerden olan Subaşı Mahallesi, Sürtme Mevkii ve Şeyhşaban Mahallesi, Yukarı Eski köy mevkiindeki yapılarda, vatandaşların sorun yaşadığı ve çözüm beklediği elektrik aboneliği sorunu; İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in girişimi ve KCETAŞ'ın sağladığı kolaylıkla sona erdi. Problemin resmi yazışmalarının yapılmasının ardından düzenlenen toplantı ile mahalle sakinlerine bilgilendirme yapıldı.