İncesu yaylalarında elektrik sorunu çözüldü
Kayseri'nin İncesu ilçesinin 4 farklı mahallesinde yaylalardaki elektrik problemi, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in girişimi ile çözüldü.
- 01.02.2022 17:15
- Güncelleme: 01.02.2022 17:15
İncesu'da hayvancılık ve yayla faaliyetlerinin en çok sürdürüldüğü yerlerden olan Subaşı Mahallesi, Sürtme Mevkii ve Şeyhşaban Mahallesi, Yukarı Eski köy mevkiindeki yapılarda, vatandaşların sorun yaşadığı ve çözüm beklediği elektrik aboneliği sorunu; İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in girişimi ve KCETAŞ'ın sağladığı kolaylıkla sona erdi. Problemin resmi yazışmalarının yapılmasının ardından düzenlenen toplantı ile mahalle sakinlerine bilgilendirme yapıldı.
BGC
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