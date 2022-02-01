Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden fedakrca karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

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  • 01.02.2022 17:23
  • Güncelleme: 01.02.2022 17:30
Kapalı kırsal mahalle yolu kalmadı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkezde ve tüm ilçelerde gece, gündüz demeden fedakârca karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 ilçede kapanan 104 mahalle yolunu ulaşıma açarak, kapalı mahalle yolu bırakmadı.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor.

11 İLÇEDE 104 MAHALLE YOLU AÇILDI

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan Akkışla ilçesinde 7, Bünyan’da 21, Develi’de 10, İncesu’da 1, Kocasinan’da 9, Özvatan’da 4, Sarıoğlan’da 9, Sarız’da 20, Talas’ta 2, Tomarza’da 3 ve Yahyalı ilçesinde 18 mahalle yolu olmak üzere toplam 104 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle kapalı olan mahalle yolu kalmazken, ekipler, tipiden sıkıntılı yollara acil müdahale ederek, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu, 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 22 bin 624 kilometrelik yol ağında 2 bin 828 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

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İHA

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