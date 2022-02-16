Yeşilhisarlı lokantacıdan örnek davranış

Yeşilhisarlı lokanta işletmecisi Hüseyin Kabakçı'dan takdir toplayan davranış. Veren el ile alan eli buluşturan Kabakçı, kendi işyerinde pişirdiği 3 çeşit yemeği her gün ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. 

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  • 16.02.2022 12:36
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:36
Yeşilhisarlı lokantacıdan örnek davranış

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Cami-i Kebir Mahallesi’nde lokanta işleten Hüseyin Kabakçı, örnek bir davranışa vesile oldu. Daha önce sadece Ramazan ayında yaptığı ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtma geleneğini bu sene 3 aylar boyunca yapmaya karar verdi. İlçedeki mahalle muhtarlarıyla görüşen Kabakçı, öncelikle her mahalleden 5 ihtiyaç sahibi aileyi tespit etti. Ardından hayırseverlere ulaşan Kabakçı, bağış paralarla aldığı malzemelerle yemek hazırlamaya koyuldu. Her gün kendi işyerinde 3 çeşit yemek pişiren Kabakçı, paketlenen yemekleri belirlenen ailelere dağıtmaya başladı. İlçede yemek yapamayan ve maddi durumu iyi olmayan 71 aile, bu sayede her gün sıcak yemek tüketme imkanı buldu. 

Pandemi ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor bir dönemden geçildiğini anlatan Hüseyin Kabakçı, hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturduğunu söyledi. Yardımlaşmanın her insanı olduğu gibi kendisini de çok mutlu ettiğini belirten Kabakçı, Ramazan bayramı arife gününe kadar ihtiyaç sahiplerine her gün 3 çeşit yemek ulaştıracaklarını kaydetti. 

Yardım etmek isteyen herkesten destek beklediğini de dile getiren Kabakçı, “Allah’ın izniyle bu güzel hayır işini hep birlikte başaracağız.  Şimdiden yapacağınız yardımlarınızı Allah kabul etsin” diye konuştu.

Kabakçı’nın çok önemli bir hayır geleneğini yerine getirdiğini anlatan Fevzioğlu Mahalle Muhtarı Fatma Uslu da “Hüseyin Kabakçı’nın hazırlayıp paketlediği yemekleri biz de muhtaçlara dağıtıyoruz. Bu kardeşimizden Allah razı olsun. Aileler de kendisine sürekli dua ediyor” dedi.

1ha

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