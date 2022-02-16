Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir: 'Covid ya da ağır zatürre sonrası akciğerde büzüşme olabilir'

Koronavirüs ya da ağır zatürre geçiren hastaların akciğerlerinde büzüşme (atelektazi) oluşabileceği belirtildi. Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, akciğerde oluşan büzüşmenin tedavisinde bronkoskopi cihazı kullanıldığını söyledi.

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  • 16.02.2022 12:34
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:34
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir: 'Covid ya da ağır zatürre sonrası akciğerde büzüşme olabilir'

Koronavirüs veya ağır zatürre geçirme sonrası akciğerde atelektazi (akciğerin bir bölümünün veya tamamının sönerek içindeki havayı kaybetmesi ve kapanması) meydana geliyor. Akciğer rahatsızlığı olmuş ve tedavi edilmiş kişilerin, tedavi sonrasında şikayeti geçmemesi durumunda bronkoskopi cihazı ile akciğerlerde farklı bir hastalık olup olmadığı öğreniliyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Fatma Özdemir, bronkoskopi işleminin her yaşa uygulandığını ve hastalara hafif uyutma yöntemiyle uygulandığını belirtti. Özdemir, “Bronkoskopi işlemi akciğerlere kamerayla bakma yöntemidir. Akciğerlerde tedaviden sonra özellikle şikayetleri geçmeyen hastalarımızın, altta yatan başka bir akciğer hastalığı var mı, akciğer kanseri var mı, akciğer romatizması var mı şeklinde ya da zaten romatizması ve akciğer modülleri olan hastaların akciğerlerine bakmak ve gerekirse örnek almak amacıyla yaptığımız kameralı bir işlemdir. Yatarak da oturarak da yapılabilir. Yoğun bakım hastalarına da uyguladığımız oluyor. Özellikle Covid-19 sonrası ya da ağır zatürre geçirme sonrası akciğerde atelektazi dediğimiz büzüşme tarzında görüntüler meydana geliyor. Bazen balgam tıkaçlarına bağlı büzüşmeler olabiliyor ve bunları temizlemek için bronkoskopi cihazını kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AKCİĞERİN TEDAVİ EDİLMESİ GEREKEN PAP DİYE BİR HASTALIĞI VAR’

Akciğerde meydana gelen PAP hastalığının tedavisi için de konuşan Özdemir, “Akciğerin bazen tedavi edilmesi gereken PAP diye bir hastalığı var. Tedavi amaçlı da tanı koymadan ziyade o hastalık için de bu cihazı kullandığımız zamanlar oluyor. Cihazı iki şekilde kullanabiliyoruz. Ayaktan hastalarımızda tamamen uyutma işlemi olmuyor. Hafif bir sedasyon dediğimiz uykuluk hali olabiliyor. Bazen oturarak bazen de yatarak yapıyoruz. Yoğun bakımda yatışı olan hastalarımıza genel de yatarak yapıyoruz. Entübe hastalara da, trakeostomili hastalara da uygulayabiliriz. Ayaktan yaptığımız hastalarda hafif bir uyutma şeklinde ağızdan veya burun yoluyla girip akciğerlerine kamera yoluyla bakıyoruz. Bronkoskopi her yaş grubunda uygulanabilir” diye konuştu.

1ha

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