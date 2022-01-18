Yeşilhisar Devlet Hastanesi yeni diş ünitelerine kavuştu

Kayseri Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir devlet hastanesi yeni cihazlarına kavuştu. Hastane, iki diş ünitesi ve diğer tıbbi cihazların yenilendigini bildirdi. Ayrıca hastanenin diş polikinliğinin yenilenerek hastaların hizmetine sunulduğuna değinen Hastane Başhekimi Uzm.Dr. Ali Çöl, "Devletimizden ve hayırseverlerimizden Allah razı olsun. İlçemiz ve halkımız için uzun vadeli bir hizmet gerçekleşti. Tam donanımlı iki diş üniti ile yenilenmiş tıbbi cihazlarımız ve poliklinik odalalarımızla hastalarımıza hizmet etmek için hazırız" diye konuştu.

Yesilhisar Devlet Hastanesi müdürü Salih Koç, "Hastanemizde diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu tedavisi, diş taşı temizliği gibi bir çok işlemin yanında Diş Protezi tedavimizde başlamıştır. Halkımıza hizmet için bekliyoruz" dedi.

Cihazları yenilenen hastanede Vatandaşlar ise verilen hizmetlerden dolayı emeği geçenlere tesekkür etti.