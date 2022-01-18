Melikgazi Belediyesi'nden müteahhitlere kentsel dönüşüm sunumu

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince farklı bölgelerde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm projeleri hakkında, müteahhit ve mimarlara görsel sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

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  • 18.01.2022 10:14
  • Güncelleme: 18.01.2022 10:28
Melikgazi Belediyesi'nden müteahhitlere kentsel dönüşüm sunumu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesince farklı bölgelerde gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm projeleri hakkında, müteahhit ve mimarlara görsel sunum eşliğinde bilgilendirme yaptı.

Melikgazi Belediyesi olarak Küçükali, Anbar, Battalgazi ve Yıldırım Beyazıt Mahallerinde yapımı tamamlanan, devam eden veya ikinci etaplarına başlanılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptıklarını söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Kentsel Dönüşüm Projesi ile adeta mahalleleri yeniliyoruz. Sadece binaların yenilenmesini yapmıyoruz. Bu alanlara sosyal tesisleri, çocuk oyun alanları, kamu hizmeti için binalarda inşa ediyoruz. Okulu, sağlık ocağı ve camileri ile yeniden bir semt inşa ediyoruz. Bizim bu başarılı çalışmalarımız örnek gösterilmektedir. 2022 yılında yapımı devam eden veya yeni yapımına başlanılan projelerimiz ile ilgili görsel bir toplantı yaptık. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde gerçekleştireceğimiz Kentsel Dönüşüm Projemiz hakkında bilgi aktardığımız toplantımıza katılımları ve katkıları için tüm mimar ve müteahhitlerimize teşekkür ediyorum. Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak daha nice projeleri hep birlikte başaracağız.” dedi.

Müteahhitler olarak iyi ve uyumlu çalışma yaptıkları kurumun Melikgazi Belediyesi olduğunu ifade eden KAYİMDER Başkanı Levent Akdoğan, bu toplantı ile Melikgazi Belediyesi’nin inşaata, kentsel dönüşüme ve yapı müteahhitlerine verdiği önemin bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Bilgi ve tecrübelerin paylaşımı açısından son derece önem arz eden bu toplantıların tekrarlanmasını isteyen Müteahhit Ali Aydın ise, Melikgazi Belediyesi’nin başarısında yapılan işlerde ilgili kurum ve kuruluşlar, mesleki oda ve dernekler ile her zaman istişare içerisinde olması ve birlikte çalışmasının sonucu olduğunu söyledi.

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İHA

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