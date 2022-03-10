Yeşilhisar'da stokçuluk ve sıvı yağ denetimi
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yağ stokçuluğu ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı, marketlerde denetim yapıldı.
- 10.03.2022 19:34
- Güncelleme: 10.03.2022 19:36
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İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ın katıldığı denetimde İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Emniyet Müdürü de bulundu. Denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatı ve stok durumunu incelendi.
Ekipler, son günlerde yağ stokçuluğu ve yağ fiyatlarında fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin etkin bir şekilde sürdüğünü kaydederken ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde ve diğer esnaflara yapılan incelemede fahiş fiyat olmadığı belirlendi.
Vatandaşlar da yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.
1ha
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