Yeşilhisar'da stokçuluk ve sıvı yağ denetimi

İlçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş’ın katıldığı denetimde İlçe Tarım Müdürü ve İlçe Emniyet Müdürü de bulundu. Denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatı ve stok durumunu incelendi.

Ekipler, son günlerde yağ stokçuluğu ve yağ fiyatlarında fırsatçılık yapanlara karşı denetimlerin etkin bir şekilde sürdüğünü kaydederken ilçe genelinde bulunan zincir marketlerde ve diğer esnaflara yapılan incelemede fahiş fiyat olmadığı belirlendi.

Vatandaşlar da yapılan denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.