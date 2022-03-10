Anatolian Business Forum’da ‘Akıllı Şehir Kayseri’ projesi anlatıldı

Girişimci ve Yöneticiler Derneği tarafından Türkiye'de bir ilk olan 'Anatolian Business Forum' projesinin ilk durağı Kayseri oldu. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile birlikte katıldı.

Konuşmacı olarak katıldığı programda sözlerine ‘Kayseri anlatılmaz yaşanır’ diyerek başlayan Büyükkılıç, “Ticaretin ve endüstrinin merkezi olan, 6 bin yıllık ticari geçimimizin iliklerimize işlediği bir insan gücünün çok önemsendiği, zekâsıyla her zaman ön plana çıkan Kayseri insanından bahsediyoruz. Tarih boyunca bunun örneklerini gördük, yaşadık. Örneğin Mimar Sinan’ımız, Kadı Burhaneddin’imiz, Seyyid Burhaneddin’imiz, Davud-i Kayseri, Hunat Hatun, Gevher Nesibe Sultan, Ahi Evran ve kıymetli eşleri Fatma Bacı gibi örnek, önder, öncü olmuş isimler, Kayseri’mizin değerleridir” dedi.

Başkan Büyükkılıç, forumda yaptığı konuşmada, katılımcılara dijital dönüşüm ile ilgili Akıllı Ödeme Sistemi’nden Kayseri Kart Akıllı Geçiş Sistemleri’ne, Yeni Akıllı Şehir Mobil Uygulaması’ndan Kayseri.com.tr Turizm Portalı’na, Trafik Kontrol Merkezi’nden Enerji Verimliliği’ne, Türkiye’ye örnek uygulama olan bisiklet paylaşım ağından Akıllı Kavşak Projesi’ne kadar birbirinden önemli projeleri anlattı.

‘AMACIMIZ VATANDAŞIMIZIN YAŞAM STANDARDINI VE KALİTESİNİ ARTTIRMAK’

Vatandaşın hayatını kolaylaştırmak yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, “Yalnızca burada saydığımız birkaç proje değil baştan uca ekosistemimizin paydaşları olan ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz, teknopark firmalarımız, STK’larımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Son süreçte kariyer merkezimiz ile ilgili yaptığımız proje de önemli ve anlamlı bir çalışma olarak, organize sanayimizde, üniversitelerimizde yerini aldı” ifadelerini kullandı.

‘Zenginlikler Şehri Kayseri’ tanıtım filminin de izlendiği program sonunda Başkan Büyükkılıç’a plaket takdim edildi. Yöneticilerin, bilim insanlarının, gazetecilerin konuşmacı olarak katıldığı forum, 5 oturumda gerçekleşti.