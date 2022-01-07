Yeşilhisar'da gençler sabah namazında buluştu

Yeşilhisar'da gençler 'Sabah Namazı Buluşmasında' Keler Camiinde bir araya geldi.    

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  • 07.01.2022 11:23
  • Güncelleme: 07.01.2022 11:23
Yeşilhisar'da gençler sabah namazında buluştu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği program kapsamında gençler Keler Camiinde buluştu. Program kılınan sabah namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti, İlçe Müftüsü Mehmet Yürek, Emekli İHL Öğretmeni Adem Karakuş ve İHL Müdürü Sami Çelebi hocaların sohbetleriyle son buldu. Namaz sonrası çorba ve çay ikramında bulunuldu.

İlçe Müftüsü Mehmet Yürek, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize ve din gönüllüsü hocalarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Yüce Rabbimiz gençlerimizin zihinlerini açık eylesin inşallah” diye konuştu.

BGC

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