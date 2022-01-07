Engellilerle bir gün geçiren Yücel onların sorunlarını gündeme taşıdı

 Engelli vatandaşlarla Kayseri sokaklarını gezen İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, vatandaşların yaşadığı fiziki problemlere dikkat çekti. 40 yıllık Yeraltı Çarşısı'na fiziki olumsuzluklar nedeniyle hiçbir engellinin inemediğini belirten Yücel, ilgili kurumlardan şehrin engelli yaşamına uygun hale getirilmesini istediklerini vurguladı.  

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  • 07.01.2022 11:19
  • Güncelleme: 07.01.2022 11:19
Engellilerle bir gün geçiren Yücel onların sorunlarını gündeme taşıdı

İyi Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Gurup Başkanvekili Kazım Yücel, Kayseri’de yaşayan bir gurup engelli bireyle 1 gün geçirerek yaşadıkları sorunları gördü.  Kayseri’de yaklaşık 70 bine yakın engelli birey olduğunu belirten Yücel, “Biz bugün engelli kardeşlerimizle bir günü geçirmeye çalıştık. Engellilerden araçlarını şarj etmekte sıkıntı çektiklerini duyduk. Trafik sinyalizasyon sistemleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları gördük” diye konuştu.

“ENGELLİ BİREYLER 40 YILLIK YERALTI ÇARŞISI’NA BUGÜNE KADAR GİREMEDİ”

Kazım Yücel, fiziki şartları uygun olmadığı için Cumhuriyet Meydanının altında bulunan 40 yıllık Yeraltı Çarşısı’nı bugüne kadar hiçbir engellinin görmediğini anlattı. Çarşıdaki asansör ve rampa sorununa dikkat çeken Yücel, “Engelli kardeşlerimiz Kayseri’nin yeraltı çarşısına bugüne kadar inemediklerinden bahsettiler.  Bizler 40 yıllık bir yeraltı çarşısına engelli kardeşlerimizin inemediğini gördük. Yeraltı çarşısı girişinde bir tane rampa var ama oranın da, engelli bireyin yardım almadan kullanılamadığını gördük. Engelli kardeşlerimiz buraya bir asansör yapılmasını istiyor. Biz bu sorunları her an engelli olabilecek bir birey olarak duyurmak istedik” ifadelerini kullandı.

“PARK VE BAHÇELERDE ENGELLİ LAVABOLARI YOK”

Kayseri’de yaşayan yürüme engelli Mustafa Kahveci de, park ve bahçelerde engelli lavabolarının olmamasından dert yandı. Kentin bütün mekanlarının engelli yaşamına uygun hale getirilmesi gerektiğini anlatan Kahveci, “Akülü araç kullanan araçlar var, ancak onların şarj edilebilmesi için herhangi bir yer yok. Kaldırımından sosyal donatılara ve binaları yapılarına kadar her yerin engelli hayatına uygun hale getirilmesi tek arzumuz” diye konuştu.

BGC

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