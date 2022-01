Kayseri'ye 'altın çağını yaşatıyoruz' diye ahkam kesenlerin,şehre hangi çağı yaşattığı ortada'!

CHP il başkanı konuşmasına şöyle devam etti; AKP vatandaşın değil yandaşın, halkın değil rantın, dertlerin değil, zevki sefanın, ballı, pudralı işlerin peşinde...

İşte yıllardır kaybeden Kayseri’miz, yıllardır hak ettiği desteği göremeyen şehrimiz de bu nedenlerle sahip olduğu özellikleri, güzellikleri bir bir kaybetmektedir.

Ticaret şehrinde ticaret, esnaf şehrinde esnaf, sanayi şehrinde sanayi, huzur şehrinde huzur artık kan ağlamaktadır.

Yıllardır "Huzur şehri" olarak ifade ettiğimiz Kayseri, ne yazık ki bu özelliğini de gün geçtikçe kaybetmektedir.

Son yıllarda yaşanan olaylar, mafya, kavga, kaos filmlerini aratmamaktadır!

Bu tablo yüzünden huzurumuz her geçen gün kaçıyor.

Cinayetler, hırsızlıklar, alacak verecek tartışmaları bir yanda...

İntihar girişimleri, kavgalar, mültecilerin karıştığı olaylar diğer yanda...

Her gün neredeyse kan, kavga, gözyaşı, acı görür olduk.

İnsanların parklarda, sokaklarda rahatça yürüyemediğine dair şikâyetlerini, endişelerini duyar olduk.

Sahi neler oluyor?

Bu şehir bunları hak etmiyor ve bu şehir huzur kaçıran olayları sadece seyreden, sorgulamayan bir yönetim anlayışını da hak etmiyor.

Şehrimizde özellikle son yıllarda yapılan terör operasyonlarında, diğer bazı asayiş olaylarında yabancı uyruklu kişilerin, yani sığınmacıların ön planda olması da bir diğer ciddi sorunu gözler önüne sermektedir.

Evet, vatandaşımız haklı olarak endişelenmektedir, çünkü geleceğimiz tehlikededir!

Biz halkın partisi olarak "Sınır Namustur" boşuna demedik ve boşuna demiyoruz.

Bu ülkeyi yönetenlere "Geleceğimize dinamit koymayın, bu ülkenin milli ve yerli yapısını tehlikeye atmayın" boşuna demiyoruz.

Evet, hakikaten çarşıda pazarda herkes aynı soru soruyor: Neler oluyor?

Kayseri’mize ne oldu?

Huzurumuz kaçtı?

"Kayseri'ye altın çağını yaşattık" diye sağda solda ahkâm kesenlerin, bu şehre hangi çağı yaşattığı apaçık ortada.

Bu tabloyu herkes görüyor, ama ne acıdır ki bir tek onlar görmüyor!

Huzurumuzu kaçıran, evlere ateş düşüren bu feryadı, asıl duyması gerekenler duymuyor.

Uyuşturucu, kavga, cinayet, boşanmalar, hırsızlık almış başını gidiyor, ama onlardan yine ses yok.

Onlara göre her şey tozpembe...

Onlara göre hala uçuyoruz!

Yahu uçuyoruz, ama uçuruma doğru...

Artık tozpembe gözlüklerinizi çıkarın ve sokağa bir bakın.

Geçim derdi, ekonomik sıkıntılar bir tarafta... Artan kavgalar, cinayetler, şiddet olayları diğer tarafta...

Halk, artık huzur istiyor.

Her alanda ferahlık istiyor.

Çıkın sırça köşklerinizden.

Ne diyorduk, saraydan bakanlar ve sadece saraya bakanlar gerçekleri göremez.

Milletten aldığı desteğe rağmen AKP, 19 yıldır bu sorunları çözmek yerine her yıl daha da fazla sorunu vatandaşın karşısına çıkarmıştır.

Saray sefasına, lükse, şatafata dalan, ülke gerçeklerinden bihaber AKP şürekası nedeniyle sorunlar yumağı da hem yerelde hem de genelde giderek büyümektedir…

Çünkü sorunun asıl kaynağı yıllardır milletten aldığı desteği ülkenin, vatandaşın geleceği için değil, kendi gücü, koltuğu, saltanatı, lüksü için kullanan AKP’dir…

AKP’nin beceriksizliğidir…

Alım gücü düştü, enflasyon yüzde 100'leri aştı...

Vatandaş geçinemiyor, feryat ediyor.

Ülkemizde, şehrimizde, mahallemizde, köyümüzde dert var, kavga var, huzur kaçıran bir tablo var. Her yerde gülmeye hasret insanlar ve ne yazık ki asık suratlar var!

Gelinen noktada, yaşananlar da gösteriyor ki, AKP iktidarı ülkenin sorunlarına kayıtsızdır, tükenmiş haldedir.

Sorun çözme, çözüm üretme kapasitesi kalmamıştır.

Sürekli gerginlikten beslenen, kavgayı, hakareti, ötekileştirmeyi, ayrıştırmayı maharet ve kendince başarı sanan bu anlayışın da artık gideri kalmamıştır.

Bu düzen değişmelidir.

Ülkemizin her alanda nefes almaya, hoşgörüye, birliğe, kardeşliğe, huzura ihtiyacı var.

İlk seçimde halkımız bu görmeyen, duymayan, işine gelmedi mi bilmiyorum diyen, hatalarına kılıf ve sürekli hedef şaşırtmak için düşman arayan, korku hâkimiyeti kurmaya çalışan AKP'ye gereken dersi verecektir. O yüzden umutsuzluk yok. Halkın iktidarı yakın. Geliyor gelmekte olan.