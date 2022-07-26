Yeşilhisar’da ekonomi toplantısı yapıldı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde ekonomi toplantısı yapıldı. Yeşilhisar’da ilk kez yapılan ekonomi toplantısına ilçe Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İlçe Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve İlçe Esnaf Odası üyeleri katıldı.

İlçede tarım, turizm ve ticaretin gelişmesi, refahın artması adına ve yapılan, yapılmakta olan projeler sunuldu. Toplantıya katılan ilçe esnafları da güzel bir etkinlik ve başlangıç olduğunu ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söylediler.