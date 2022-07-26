Büyük Birlik Partisi (BBP) İl ve İlçe Başkanlığı’nda istifa yaşandı. BBP İl Başkanı Nizamettin Şafak ve yönetimi ile Kocasinan İlçe Teşkilatı görevi bıraktı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada ise; “Gördüğümüz lüzum üzerine Büyük Birlik Partisi Kayseri İl ve Kocasinan İlçe Teşkilatı yönetimi olarak Genel Merkezin yeni yönetim konusunda önünü açmak için istifa etmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.