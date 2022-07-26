BBP İl ve İlçe Başkanlığı'nda istifa

Büyük Birlik Partisi'nde istifa depremi. Kayseri İl Başkanı Nizamettin Şafak ve yönetimi ile Kocasinan İlçe Teşkilatı görevi bıraktı.

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  • 26.07.2022 20:26
  • Güncelleme: 26.07.2022 20:26
BBP İl ve İlçe Başkanlığı'nda istifa

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl ve İlçe Başkanlığı’nda istifa yaşandı. BBP İl Başkanı Nizamettin Şafak ve yönetimi ile Kocasinan İlçe Teşkilatı görevi bıraktı.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada ise; “Gördüğümüz lüzum üzerine Büyük Birlik Partisi Kayseri İl ve Kocasinan İlçe Teşkilatı yönetimi olarak Genel Merkezin yeni yönetim konusunda önünü açmak için istifa etmiş bulunmaktayız” ifadelerine yer verildi.

1ha

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