Yeşilhisar Belediyesi’nden sokak hayvanlarına yem ve ekmek desteği

Kayseri’de yoğun kar yağışı sebebiyle beslenme olanakları azalan hayvanlar için, Yeşilhisar Belediyesi tarafından yemleme çalışması yapılıyor.

Yeşilhisar Belediyesi, kentte etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için yemleme çalışması gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan besleme noktalarına düzenli aralıklarla yem ve ekmek bırakıyor.

İnsanlık ve doğa için karın rahmet ve bereket olduğunu ifade eden Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, “Doğanın önemli unsurlarından biri de hayvanlardır. Özellikle kış gününde sokak hayvanları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizler de belediye olarak her kış mevsiminde ekmek ve yem bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, hava koşullarına bağlı olarak zorda kalan sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecekdir” ifadelerini kullandı.