Babasını öldüren 15 yaşındaki C.C'nin akıl sağlığı raporu istendi

Cuma Ali Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alındı. C.C., çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

“BIÇAK ELİMDEN DÜŞÜNCE BOĞAZINA SARILDIM”

Tutuklu sanık C.C. verdiği ifadesinde, “Annemle babamın arası kötüydü. Babamın başka kadınlarla ilişkisi vardı. 04.00 sıralarında mutfaktan iki elime iki ayrı bıçak alıp babamın başucuna gittim. Kararımı vererek ilk sağ elimdeki bıçakla boynuna vurdum babam bağırdı, 2-3 kez daha vurmaya devam ederken, annem sesleri duymuş olacak ki yanımıza geldi. Beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Ben babama bıçakla vururken babam yorganı kaldırmış benim bıçak darbeme engel olmaya çalışıyordu. Annem bana engel olmaya çalıştığı sırada babam elime vurdu ve elimdeki bıçağın biri yere düştü. Diğer bıçağı da zaten ben bırakmıştım. Bu noktadan sonra ellerimle babamın boğazını sıkmaya başladım. Ben babamın boğazını sıkarken hareket etmiyordu sadece gözleri oynadı. Daha sonra ben babamı bıraktım ve kardeşimi de yanıma alarak odama geçtim. Annem polisi ve ambulansı aramıştı. Polis ekipleri gelene kadar odamda bekledim. Üzerimde bulunan tişörtü değiştirdim. Polis ekipleri gelene kadar babamın yanına tekrar gitmedim. Ancak kapı arasından baktım. Annem şoka girmiş vaziyetteydi. Ben odama giderken babamın hala kendinde olduğunu hatırlıyorum. Sanıyorum hala ölmemişti” diye konuştu.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen dava C.C.'nin akıl sağlığı raporunun alınması ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.