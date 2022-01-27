KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kayseri’de

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Kayseri'ye geldi. Vali Şehmus Günaydın’ı makamında ziyaret eden Tatar, Kayseri'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Bundan 2 yıl önce KKTC Başbakanıyken de Kayseri’ye geldiğini anımsatan Tatar, “Bugün yine burada Kayseri Üniversitesi'nde konferans vermek ve daha sonra fahri doktora unvanını almak üzere yanınızdayım. Benimle birlikte KKTC'den Ekonomik Örgütler Platformu Başkanları da bana eşlik etmek istediler. Onlarla birlikte inşallah Kayseri Ticaret Odası'nı, Sanayi Odasını, esnaf ve kayseri halkıyla buluşma fırsatı yakalayacağız. Biz bildiğiniz gibi KKTC'de tabi bir mücadele içerisindeyiz. Kıbrıs Türk halkının mücadelesi elbette Türkiye'nin desteğiyle yıllarca sürdürülmektedir. KKTC uluslararası antlaşmalarda bazı sıkıntılar yaşasa da her geçen gün daha da gelişmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'yle aramızdaki münasebet ve temaslar gerçekten yoğun bir şekilde gelişmektedir” dedi.

KKTC’nin turizm yatırımları, üniversiteleri ve farklı sektördeki hizmetleriyle ve tarımdaki faaliyetleriyle iyi bir noktaya geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Ancak pandemi döneminde ve şu andaki ekonomik kriz dolayısıyla bir takım sıkıntılarımız vardır. Ancak çalışarak, üreterek ve doğru kararlar almak suretiyle KKTC daha ileriye taşımak hepimizin temennisi ve hedefidir. Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'yle her türlü ekonomik ve kültürel sosyoekonomik ve işbirliğiyle KKTC'nin altyapısını, ekonomik potansiyelini, kapasitesini geliştirmek elbette en büyük temennimizdir. Türkiye'nin çeşitli farklı bölgelerinde aldığım davetlere icabet edip, ziyaret etmek, anlatmak ve temaslarımızın daha yoğun bir şekilde gerçekleşmesi ve ona göre kaynaşmak kardeşlik duygularının gelişmesi elbette hedefimizdir. Bu duygularla Kayseri'deyiz. Kayseri halkına şimdiden sevgi ve saygılarımı iletiyorum" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Valilik ziyaretinde, Garnizon Komutanı Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çapuroğlu, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer de hazır bulundu.