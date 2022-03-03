Yeşilay ve YEDAM' dan NEVÜ'ye Ziyaret

Yeşilay Nevşehir Şubesi Başkanı Mehmet Yalçın ve Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) yetkililerinden psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü'nü ziyaret etti.

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  • 03.03.2022 14:11
  • Güncelleme: 03.03.2022 14:11
Yeşilay ve YEDAM' dan NEVÜ'ye Ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeşilay Nevşehir Şubesi Başkanı Mehmet Yalçın ve Yeşilay Danışma Merkezi (YEDAM) yetkililerinden psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti.

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’nın makamında gerçekleşen ve NEVÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Özcan ile Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Veysel Şirvan Çetin’in hazır bulundukları ziyarette Yeşilay Nevşehir Şubesi Başkanı Mehmet Yalçın ve YEDAM Psikolog ve Sosyal Hizmet uzmanları, yürüttükleri çalışmalara dair Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Şahinkaya’ya bilgi verdi.

Ülkemizin ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen bağımlılıkla mücadelede kamu kurumlarının, üniversitelerin, derneklerin, sivil toplum kuruluşlarının dayanışmayla ve ortak çalışmalarla hareket etmesi gerektiğine değinilen ziyarette, Yeşilay Derneği ve NEVÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü arasında yürütebilecekler ortak çalışmalar ve eğitimler üzerine istişarelerde bulunuldu.

İHA

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