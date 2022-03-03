Nevşehir'de suya indirim

Nevşehir Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7'lik KDV indirimine ilave olarak su ücretini yüzde 7 ucuzlattı. Karar Nevşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edildi.

PAYLAŞ
  • 03.03.2022 14:12
  • Güncelleme: 03.03.2022 14:12
Nevşehir'de suya indirim
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7’lik KDV indirimine ilave olarak su ücretini yüzde 7 ucuzlattı. Karar Nevşehir Belediye Meclisi’nde oy birliği ile kabul edildi.

Nevşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın çeşitli belediye projelerine ilişkin Ankara’da bakanlık ziyaretlerinde bulunmasından dolayı Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya partilerin meclis üyeleri ve bağımsız belediye meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan katıldı.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Belediye Başkanı Savran’ın önergesiyle içme suyu tüketiminde KDV indirimine ilave olarak tüm su abonelerine yüzde 7 daha indirim yapılması meclis üyelerinin oylarına sunuldu. İçme suyunda KDV indirimine ek olarak yüzde 7 indirim daha sağlayan karar tüm meclis üyelerinin oy birliği ile alındı.

Alınan karar ile birlikte Nevşehir’de mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün su abonelerine uygulanacak olan indirim oranı yüzde 14’e yükseldi. Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi oranının belirlenmesinin ardından Nevşehir Belediyesi de içme suyu kullanım bedelinde yüzde 8 olan KDV oranını yüzde 1’e indirmişti.

Erdoğan daha sonra AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda belediye başkanlarına su tarifelerinde KDV indirimine ilave olarak ek indirim yapmalarını istemişti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, 'Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız'

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Benli, “Bağımlılığın her türlüsüne karşıyız”

Felahiye'de kaza: 3 yaralı

Felahiye’de kaza: 3 yaralı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Elektrik faturalarındaki indirim yeterli bulunmadı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Kayseri-Kırşehir Karayolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

Tomarza Meslek Yüksekokulu'nda devir teslim töreni yapıldı

BBP'li Çevrim: 'Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor'

BBP’li Çevrim: “Ülkemizdeki gençler ne yazık ki diploması olduğu halde işsiz kalıyor”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

3
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

4
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

5
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

6
Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

Silahla önce kocasını yaraladı, sonra kendi kafasına sıktı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

Kayseri'de aranması bulunan 636 şahıs yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu taciri 49 şahıs tutuklandı

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Kayseri'de 13 bin 172 araca ceza kesildi

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Çocuklarını dilendiren 9 aileye ceza

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Milletvekili Ataş: Esnaf zararına çalışıyor!

Benzin ve motorine 2'nci zam

Benzin ve motorine 2’nci zam