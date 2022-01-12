Yerköyspor Altyapı Antrenörü Metehan Yörükoğlu'ndan uyarı

Yerköyspor Altyapı Antrenörü Metehan Yörükoğlu 2021-2022 sezonunda Futbol Altyapı Gelişim Ligleri'nin mutlaka oynatılması gerektiğini söyledi.

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  • 12.01.2022 11:49
  • Güncelleme: 12.01.2022 11:49
Yerköyspor Altyapı Antrenörü Metehan Yörükoğlu'ndan uyarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yerköyspor Altyapı Antrenörü Metehan Yörükoğlu 2021-2022 sezonunda Futbol Altyapı Gelişim Ligleri’nin mutlaka oynatılması gerektiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle oynatılmayan yaş gruplarında çeşitli jenerasyonların kaybedildiğini dile getiren Yörükoğlu, bunun biran önce önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Yörükoğlu yaptığı açıklamada; “Pandemi nedeniyle 2006-2007 doğumlu altyapı futbolcularının liglerinin oynatılmaması sebebiyle bu iki jenerasyonu futbol anlamında maalesef kaybettik. Bu saatten sonra yeni bir erteleme veya bu ligleri oynatmama kararı alınırsa ülke futbolu için ciddi sorunlara kapı aralarız. Ülkemizde yabancı sayısı kısıtlanırken altyapıdan futbolcu çıkmaması durumunda nitelik olarak Türk Futbolu geriye gidecektir. Yabancı sayısının kısıtlanması bir anlamda boşa düşecektir. İnsan sağlığı her şeyden önemli ancak insan sadece fizyolojik bir varlık değildir. Psikolojik yönünü de düşünmek gerekiyor. Bu açıdan tam sağlıklı bireyler için kontrollü de olsa spor devam etmelidir” dedi. Yerköyspor altyapı çalışmaları hakkında da bilgi veren genç teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bugün tüm çalışmalarımızı liglerin oynanması varsayımı üzerine yapıyoruz. Yerköyspor olarak altyapıya çok ciddi önem veriyoruz. Ülkenin futbol geleceği altyapılarda. Altyapı takımlarımız liglere hazır hale geldi diyebilirim. Tabii ki bir takım eksiklerimiz hala mevcut. Ancak lig takvimi belirlenene kadar bu eksiklikleri gidereceğiz.”

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İHA

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