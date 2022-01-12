Hacilar da park ve yesil alan miktari artiyor

Hacılar Belediyesi, halkın daha kaliteli zaman geçirebileceği çok sayıda modern yeni nesil oyun grupları ile donatılmış parkları ilçeye kazandırdı. İlçedeki yeşil alan miktarı da belediye çalışmalarıyla arttırılırken Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, 'Vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın sağlıklı vakit geçirebilecekleri alanları çoğaltıyoruz' dedi.

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  • 12.01.2022 11:43
  • Güncelleme: 12.01.2022 12:24
Hacilar da park ve yesil alan miktari artiyor
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Hacılar Belediyesi tarafından ilçe geneline yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ilçeye yeni park ve yeşil alanlar kazandırıldı. Mevcut parklarında yenileme, bakım ve onarım çalışmaları ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.
Yeni parklara oyun gruplarının yanı sıra fitness alanı, yürüyüş yolları, basketbol sahası gibi çeşitli spor dallarıyla ilgili alanlarda kazandırılıyor. Projelerde çocukların ve ailelerin keyifle vakit geçirebilmesi amaçlanırken, yeşil alana da büyük önem veriliyor. Tüm parklar çimlendirme çalışmasının yanı sıra çeşitli çiçek ve ağaçlarla donatılıyor.
BAŞKAN ÖZDOĞAN: “ÇOCUKLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ”
Özellikle çocukları önemsediklerini belirten ve pandemi sürecinde vatandaşların nefes alabilecekleri yeşil alanların önemli olduğuna dikkat çeken Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, “Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz. Bu manada Kızıltepe Millet Bahçesi, Ortaseki Projesi, Uzungöl ve Erciyes Mahalle Parklarını yapıyoruz.  Bunların yanı sıra 23 bin metrekare çim alan ve 255 bin metrekare ağaçlandırılmış alanı İlçemize kazandırdık. Mahallelerimize yaptığımız parklarda 43 adet oyun grubu ve 7 adet fitness grubu da yaptık. ” dedi.
Orman bölge Müdürlüğü’nün destekleri ile Hacılar çevresinin ağaçlandırıldığını da hatırlatan Özdoğan, çalışmaların 2022 yılında da aynı hızla devam edeceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
 

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