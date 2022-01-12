Tüp fiyatlarına zam geldi

Dövizde meydana gelen yükselişler nedeniyle 2021 yılında tüp fiyatlarına birçok kez zam gelmişti. Yeni yılın 2’inci haftasında da mutfağın vazgeçilmezi mutfak tüpüne ve piknik tüpüne zam geldi.

Zamdan önce 235 lira olan mutfak tüpü gelen 9 liralık artışla birlikte 244 liraya yükseldi. Zamdan önce 48 lira 50 kuruştan satılan piknik tüpünün fiyatı da gelen 1 lira 50 kuruşluk zamdan sonra 50 TL oldu.