KAÇEP İl Başkan Yardımcısı Kalın: 'Tarafsız basın anlayışına daha fazla ihtiyaç duyuluyor'

MHP’de Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları’ndan (KAÇEP) Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serap Şule Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kadın gazetecilerle akşam yemeğinde buluştu. Burada konuşan Kalın, gazeteciliğin tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak “Gazetecilik, mesaisi bir ömür devam eden ve fedakarlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır.’ Yine Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi; ‘Şüphesiz demokrasi haber alma ve ifade özgürlüğü ile güçlenir ve zenginlik kazanır.’ Binbir güçlükle mesleklerini icra etmeye çalışan değerli gazetecilerimizin çabaları takdir edilmesi gerekilen bir durumdur.” diye konuştu.

KAÇEP İl Başkan Yardımcısı Kalın ayrıca basının, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız, özgür ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal gelişmenin sağlanmasında önemli rolü olduğunu vurguladı. Sosyal medya haberciliğeni de değinen Kalın, “Medya iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme görsel ve yazılı basının yanı sıra internet haberciliğini ve sosyal medyanın etkinlik alanını neredeyse toplumun tüm kesimlerine ulaşacak şekilde kuşatmış durumda. Bu nedenle doğru ve tarafsız habercilik anlayışına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulur hale gelmiştir” diye konuştu.

‘ŞEHRİMİZE KATKI SAĞLIYOR VE DUYGULARIMIZA TERCÜMAN OLUYORSUNUZ’

Kayseri’de görev yapan kadın gazetecilere ayrı parantez açan Kalın, Nene Hatun benzetmesi yaptı. Nene Hatun’un Rusların Erzurum’da Aziziye Tabyası’nı ele geçirmesinden sonra mücadeleye küçük yaştaki oğlunu ve 3 aylık kızını evde bırakarak katıldığını anımsatan Kalın, “Kadın gazetecilerle bir arada olmaktan çok mutlu olduk. Sizler de evlerinizde çocuklarınızı, eşlerinizi, aile büyüklerinizi bırakarak demokrasi yolunda mesleğinizi hakkıyla yapıyor, şehrimize katkı sağlıyor ve duygularımıza tercüman oluyorsunuz. Yaşanan olaylarda doğru bilgiye ulaşana dek verdiğiniz mücadele ise tıpkı Tomris Hatun gibi savaşçı ruhunuzu ortaya koymaktan geri kalmamanızı ise takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle ilimizde halkımızın gözü kulağı olan, ilkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışıyla görev yapan yerel gazete, televizyon, internet medyası ve ulusal ajans temsilcilerimize teşekkür ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüzü içtenlikle kutluyor, aile bireylerinizle, yavrularınızla birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum” şeklinde konuştu.