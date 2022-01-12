Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı İldem Kaykop’ta dün gece meydana geldi. 35 yaşındaki Serap A., ikamet ettiği evinde henüz bilinmeyen bir sebeple kendini asarak intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Serap A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Kadının intihar sebebi araştırılıyor.