Yeni süt fiyatları açıklandı

Süt ve süt ürünleri esnafı, süt fiyatlarının birlik tarafından açıklanmamasının kendilerini zarara uğrattığını geçtiğimiz haftalarda BGC mikrofonlarına aktarmıştı. Bu iddialar üzerine Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Günay Çakı, iddialara yanıt vererek nedenini açıkladı. Çakı, süt fiyatlarının geç açıklanmasının nedeninin müzakereler olduğuna söyledi. Üreticinin ve vatandaşın yanında olduklarını belirten Başkan Çakı, “Damızlık ve süt yetiştiricileri birliği üreticileriyle süt sanayicilerini bir araya getirip oradan oluşan fiyat ile Türkiye piyasalarının oluşmasını sağlıyor. Üreticinin taleplerini karşı tarafa iletiyor. Pazar esnafımız zarar ediyoruz fiyatlar açıklanmıyor demiş ama Ocağın 15’i gibi gerçek fiyatlar oluştu. Nedeniyse 8 Aralık 2021’de süte zam geldi bizde itirazlar ettik. Bu fiyatların kurtarmayacağını belirttik. Üretici 1 kilo sütü satıp 1 kilo yem alamadığını üstlerimize, Bakanlığımıza ve ticaret yaptığımız süt sanayicilerine ilettik. Müzakerelerimizde aşağı yukarı Ocağın 15’ine kadar sürdü. Ardından süt fiyatları belirlenip üreticilerimize bu verildi. Belli ki bu arkadaşımız süt üreticisi değil. Süt üreticisi olsa o süt fiyatlarının müzakere edilmesinde mutluluk duyar. Bunu bir serzeniş olarak söylemezdi. Süt müzakerelerinin uzamasının üreticimize katkısı oldu. Yüzde 1-2 oranında süt fiyatlarında artış oldu ve onu da biz üreticilerimize duyurduk. Ulusal süt konseyin belirlemiş olduğu süt fiyatı 4 lira 70 kuruş” diye konuştu.

“YEM ALAMAZ HALE GELDİK”

Kurlarda ki değişimin süt üreticilerini olumsuz etkilediğine değinen Başkan Çakı, “Çünkü; süt üreticisi almış olduğu yemin yem fabrikaları tarafından dolar endeksli olarak alınıyor. Bir gün içerisinde doların yerinde oynamasıyla fiyatlarda değişiklik oluyor. Üreticimiz, 1 kilo süt satıp 700 gram yem alamaz hale geldi. Avrupalı bir çiftçi 1 kilo süt sattığında 1 buçuk kilo ile 2 buçuk kilo arasında yem alıyor ama şu anda biz bir kilo süt satıyoruz ama 1 kilo yem alamıyoruz. Dolayısıyla ilaçta, mazotta, yemde, elektrikte bütün gelen zamlar, süt üreticiliğini ve tarımı yapamaz hale getirdi. Şu an depolarımıza sap, saman, yonca var ama 2022 yılında zamlar böyle devam ederse gıda da çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı söyleyebilirim” dedi.

