Kırmızı ete gelen zam, kışı dinlemedi

Et ve Süt Kurumunun (ESK) kırmızı et fiyatlarına yapmış olduğu son zamlar kamuoyu tarafından tartışılmaya devam ediyor. Yeni zamların satışlarını daha da olumsuz etkileyeceğini söyleyen Çelen, "Etlere zam geliyor ve müşteri potansiyelimiz azalıyor. Elektrik ve mazota da zam geliyor. Çiftliğe geliş gidiş için 250 liralık akaryakıt alırken şimdi 500 liralık akaryakıt alıyoruz. Bunlar ister istemez müşteriye yansımak zorunda" diye konuştu.

Yapılan zamların sebeplerine değinen Çelen, "Zamlar üretimin az olmasından kaynaklanıyor. Yem fiyatları da çok yüksek. Döviz kurları yükselirken mazot ve yem fiyatları da yükseliyor, ancak döviz kurları düşerken bunların fiyatları düşmüyor" diye konuştu.

"DÖVİZİNİ BOZDURAN ETİNİ ALIP GİDİYOR"

Satış fiyatlarında düzensizlik olduğunu söyleyen Çelen, güncel et fiyatlarını şöyle belirtti: "Mevsimlerden kış ve bu sebeple satışlar da sakin gidiyor. Güncel et fiyatlarının kilosu 75 liradan başlıyor. Sırt eti 100 lira, kuzu ve pirzola etleri 130 lirayı bulmuş durumda. İmkanı olan alıp yiyor. Dövizini ve altınını bozduran etleri alıp gitti. Şimdi öyle alıp giden de yok, talep de azaldı. Düzensiz satış fiyatları var. Birileri 55-60 liraya kıyma satıyor, ben sırf karkas eti 65 liraya alıyorum" şeklinde konuştu.

Çelen, kendisinin oğluyla birlikte çalıştığını ve işçi çalıştıramadıklarını ifade ederek, "35 yıldır mücadele ediyorum, günde 12 saat aralıksız çalışıyorum. Çalıştırmak için işçi de bulamıyoruz. Bugün bir işçinin maliyeti her müesseseye 10 bin lirayı bulmuş durumda. Ben tezgahımın başında durmazsam ve buraya birini tutarsam aç kalırım" diye konuştu.

Çelen, son olarak yem fiyatları yarı yarıya düşerse et fiyatlarının da düşeceğini söyleyerek, "Ancak bu memlekette neyin fiyatı yukarı çıkarsa çıksın geri düşmez. Oğlumu nasıl evlendireceğimi düşünüyorum. Ben evlenirken babam bir tane dana kestirmişti. Ben şimdi nasıl dana kesip yedireceğim? Kurban Bayramı yaklaşıyor, onun nasıl kesileceğini de bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.