Kırmızı ete gelen zam, kışı dinlemedi

Et fiyatlarına gelen zamlar yaz kış dinlemiyor ve dört mevsim tüketicilerin cebini etkilemeye devam ediyor. Kayseri'de 35 yıldır baba mesleği olan kasaplık yapan Mehmet Çelen, etlerin yanı sıra her şeye zam yapıldığını ve bunu fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını söyledi. Çelen, ayrıca et üretiminin azaldığına da dikkat çekti.

PAYLAŞ
  • 22.01.2022 11:44
  • Güncelleme: 22.01.2022 11:44
Kırmızı ete gelen zam, kışı dinlemedi

Et ve Süt Kurumunun (ESK) kırmızı et fiyatlarına yapmış olduğu son zamlar kamuoyu tarafından tartışılmaya devam ediyor. Yeni zamların satışlarını daha da olumsuz etkileyeceğini söyleyen Çelen, "Etlere zam geliyor ve müşteri potansiyelimiz azalıyor. Elektrik ve mazota da zam geliyor. Çiftliğe geliş gidiş için 250 liralık akaryakıt alırken şimdi 500 liralık akaryakıt alıyoruz. Bunlar ister istemez müşteriye yansımak zorunda" diye konuştu. 

Yapılan zamların sebeplerine değinen Çelen, "Zamlar üretimin az olmasından kaynaklanıyor. Yem fiyatları da çok yüksek. Döviz kurları yükselirken mazot ve yem fiyatları da yükseliyor, ancak döviz kurları düşerken bunların fiyatları düşmüyor" diye konuştu.

"DÖVİZİNİ BOZDURAN ETİNİ ALIP GİDİYOR"

Satış fiyatlarında düzensizlik olduğunu söyleyen Çelen, güncel et fiyatlarını şöyle belirtti: "Mevsimlerden kış ve bu sebeple satışlar da sakin gidiyor. Güncel et fiyatlarının kilosu 75 liradan başlıyor. Sırt eti 100 lira, kuzu ve pirzola etleri 130 lirayı bulmuş durumda. İmkanı olan alıp yiyor. Dövizini ve altınını bozduran etleri alıp gitti. Şimdi öyle alıp giden de yok, talep de azaldı. Düzensiz satış fiyatları var. Birileri 55-60 liraya kıyma satıyor, ben sırf karkas eti 65 liraya alıyorum" şeklinde konuştu.

Çelen, kendisinin oğluyla birlikte çalıştığını ve işçi çalıştıramadıklarını ifade ederek, "35 yıldır mücadele ediyorum, günde 12 saat aralıksız çalışıyorum. Çalıştırmak için işçi de bulamıyoruz. Bugün bir işçinin maliyeti her müesseseye 10 bin lirayı bulmuş durumda. Ben tezgahımın başında durmazsam ve buraya birini tutarsam aç kalırım" diye konuştu.

Çelen, son olarak yem fiyatları yarı yarıya düşerse et fiyatlarının da düşeceğini söyleyerek, "Ancak bu memlekette neyin fiyatı yukarı çıkarsa çıksın geri düşmez. Oğlumu nasıl evlendireceğimi düşünüyorum. Ben evlenirken babam bir tane dana kestirmişti. Ben şimdi nasıl dana kesip yedireceğim? Kurban Bayramı yaklaşıyor, onun nasıl kesileceğini de bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Kayseri'de yoğun kar yağışı bekleniyor

Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir'

Büyükkılıç: 'Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir'

AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

AK Parti'den Melikgazi'nin 2021 yılı hizmetlerine büyük alkış

Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor

Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkışa izin verilmiyor

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'nda farklı seçim

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası’nda farklı seçim

Yeni süt fiyatları açıklandı

Yeni süt fiyatları açıklandı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde kar kalınlığı

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

Büyükşehir karla mücadeleye hazır

DAHA FAZLA
Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Çetin soğuklar sulama barajını dondurdu

Özhaseki: 'Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz'

Özhaseki: “Milli irade düşmanlarına asla geçit vermedik, vermeyeceğiz”

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ağabeyini öldüren kardeşe ağırlaştırılmış müebbet hapis

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Memur ve emekliler için ek zam, yürürlüğe girdi

Galerici Erkan Tayyar, 'Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu'

Galerici Erkan Tayyar, “Piyasada ki dalgalanmalar araç satışlarını durdurdu”