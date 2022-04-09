Yeni buğday çeşidine 'Karacakurt' ismi verildi

Karcakurt Köyleri Türkmen Derneği girişimi ile Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni buğday çeşidine 'Karacakurt' ismi verildi.

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  • 09.04.2022 12:24
  • Güncelleme: 09.04.2022 12:24
Yeni buğday çeşidine 'Karacakurt' ismi verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Karcakurt Köyleri Türkmen Derneği girişimi ile Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni buğday çeşidine ’Karacakurt’ ismi verildi.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 2022 yılında 1 makarnalık buğday çeşidi ’Kubilay’, 3 ekmeklik buğday çeşitleri ’Balkir’, ’Mete06’ ve ’Karacakurt’ adları ile tescil ettirildi. İç Anadolu Bölgesi kuru şartlar için yüksek verimi ortalama 458 kilogram ve yüksek kalitesi ile tescil edildi. Tescil edilen buğday çeşidinin kılçıksız, uzun boylu, kırmızı taneli, yüksek protein ve guliten içeriği ile Türk tarımına uzun süre hizmet etmesi bekleniyor.

İHA

Kayseri Gündem
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