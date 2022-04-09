Develi'de başarılı lise öğrencileri İstanbul Kampı'na gitti

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınavlarda başarılı olan öğrenciler, İstanbul Kampı'na gönderildi.

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  • 09.04.2022 12:15
  • Güncelleme: 09.04.2022 12:41
Develi'de başarılı lise öğrencileri İstanbul Kampı'na gitti
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Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınavlarda başarılı olan öğrenciler, İstanbul Kampı’na gönderildi.

Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerinden Eylül ayından beri yapılan sınavlarda başarı gösteren 37 öğrenci, ödül olarak yapılan iftar programının ardından Nisan ara tatilinde 1 haftalığına İstanbul’a kampa gönderildi. Yapılacak kamp ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Ahmet Gülhan; "Bugün burada 37 öğrencimizi Nisan ara tatilinde İstanbul’a kamp yapmaya gönderiyoruz. Bu 37 öğrencimizi Eylül ayından itibaren okulda yapmış olduğumuz sınavlarda başarı göstermelerinden dolayı tespit ettik ve ödüllendirmek amacıyla İstanbul’a bir gezi düzenliyoruz. Bu gezinin düzenlenmesinde bize her türlü desteği sağlayan Develi Belediyemize, Osman Turan beye ve birçok hayırseverimize teşekkür ediyoruz. İstanbul’da Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesinde ve Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerimiz 1 haftalık çalışma yapacaklar ve bu çalışmaları bitirdikten sonra inşallah kazasız belasız Develi’ye dönmelerini umut ediyoruz, katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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İHA

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