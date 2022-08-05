Yaya kaldırımları yenileniyor

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Sokak'ta yaya kaldırımları yenileniyor.

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  • 05.08.2022 15:36
  • Güncelleme: 05.08.2022 15:36
Yaya kaldırımları yenileniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Sokak’ta yaya kaldırımları yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi yapılan Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki Ertuğrul Gazi Sokak’ta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yaya kaldırımları yapılıyor. Yaklaşık 5 bin metrekare parke yaya kaldırımı imalatı gerçekleştirecek olan belediye ekipleri çalışmalarını bu ay içerisinde tamamlayacak.

Yaya kaldırımlarının yapılmasının ardından ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sokakta ağaçlandırma çalışması yapılacak.

İHA

Kayseri Gündem
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