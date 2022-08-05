Başkan Büyükkılıç'tan Bünyan çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye başkanı ve muhtarlarla istişare toplantısı yaptı, Büyükşehir Belediyesi’nin Bünyan’da yapımını üstlendiği kapalı pazar yeri ve terminal binasında çalışmaları yerinde inceleyip, ilçe sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

16 ilçeyi birbirinden ayırt etmeden, birlik ve beraberlik içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çerçevede Bünyan ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu ve hanları ile tanınan Bünyan ziyaretinde ilk olarak hac vazifesini yerine getiren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun’u makamında ziyaret ederek, tebrik etti. Daha sonra belediyenin ilgili birimleriyle birlikte, Bünyan’da merkez mahalle muhtarlarıyla yaptıkları ve yapacakları çalışmaları istişare etmek için bir toplantı gerçekleştiren Büyükkılıç, mahalle muhtarlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti, hizmetlerin istişare edildiği toplantıda muhtarların taleplerini ve tavsiyelerini de dinledi. Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “KASKİ’miz, elektrik şirketimiz, kırsal daire başkanımız, tarım daire başkanımız, değerli genel sekreter yardımcımız ve Kayserigaz’ımızdan ekibimiz var. Amacımız hizmeti ayağa getirmek, sizlerle birlikte olmak, birebir muhatap olmanızı sağlamak ve varsa yapılacak işleri hayata geçirmektir” dedi. Açıklamasında ‘Gönlümüz taşrada’ diyen Büyükkılıç, “Dün de malumunuz Sarıoğlan tarafındaydık. Hasat mevsimini orada başlattık. Dağıttığımız buğdayların elhamdülillah berekete döndüğünün müjdesini aldık ve uygulamalarını yerinde inceledik. Tabi Cenab-ı Allah’a şükürler olsun. Nereye baksanız Sarıoğlan’da da Felahiye’de de, diğer ilçelerde de adeta nohutla ilgili, ‘Kayseri Büyükşehir Belediyemizin verdiği tohum desteği ile ekildi’ diye onun keyfini yaşıyoruz, çok güzel müjdeler alıyoruz. Allah’a şükürler olsun, hiçbir sıkıntımız yok” diye konuştu. Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda altyapı kuruluşlarıyla birlikte 1,5 milyar TL’lik ek bütçeyi meclise sunacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Pazartesi günü Büyükşehir meclisinde 1,5 milyarlık ek bir bütçe sizlere hizmet için, projelerimizi hayata geçirmek için sunulacak, elhamdülillah. Biz şükrederiz. İnşallah helali, haramı göz ardı etmeyen, kamu hakkını göz ardı etmeyen, kimsesizin kimsesi olma anlayışı içerisinde hareket eden, onları yerli yerinde harcayacak şekilde şehrimize hem bir kazanım, hem bir getiri sağlayacak, hem de beklentilere cevap hizmetlerle buluşturacağız. Ayrıca KASKi’mizin 366 milyon TL’lik bir ek bütçe talebi var. Elektrik şirketimiz yine aynı şekilde. Bunları niye söylüyorum, bereketin içinde olduğunu, ağlama makamında olmadan hizmet etme makamında olduğumuzu, sizlerin beklentilerine cevap vereceğiz mazeret üretmeden. Sizi dinleyelim varsa beklentiniz ilgili birimlerden gereğinin yapılması için hem talimat verelim hem cevap alalım. Katılımlarınızdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte esnaf ziyaretlerinde de bulunan Başkan Büyükkılıç, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. Başkan Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’nin Bünyan’da yapımını üstlendiği ve ilçede önemli bir ihtiyaca cevap verecek olan kapalı pazar yeri ve terminal binasında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bu önemli projenin inşaatında çalışan, emek veren işçileri de ziyaret edip, ikram ettikleri çayı içen Büyükkılıç, işçilere kazasız belasız çalışmalar temenni etti. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Değerli başkanımıza ev sahipliğinden dolayı ve her zamanki uyumlu, gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak hem terminal, hem de pazaryeri ihtiyacını karşılamak üzere belediyemizin tahsis ettiği alanda bu çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar hızla devam ediyor. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a ilçeye kazandırdığı yatırımlardan dolayı teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise; “Büyükşehir Belediyemize, Memduh Büyükkılıç başkanıma Bünyanlılar adına teşekkür ediyorum. Yıllardır Bünyan’da kapalı semt pazarı yoktu, bugün bunu gerçekleştirmenin, temelini atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.